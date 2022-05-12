Вашингтон, 12 мая, 2022, 06:52 — ИА Регнум. Комиссия по ценным бумагам и биржам США начала расследовать факт несвоевременного раскрытия американским олигархом Илоном Маском сведений о покупке акций компании Twitter, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Daniel Oberhaus Илон Маск

Издание отмечает, что в течение десяти дней после покупки приобретатель акций должен уведомить других акционеров компании. Эта мера необходима при приобретении более чем 5% акций компании. Предполагается, что таким образом другие акционеры должны узнать о намерениях инвестора получить контроль над предприятием.

Газета указывает, что Маск публично объявил о покупке 9,2% акций Twitter 4 апреля, хотя более 5% акций он купил еще в середине марта. Источники указывают, что своевременное оповещение о покупке компании могло бы повысить цену на ее акции. Эксперты предполагают, что Маск таким образом сэкономил около $143 млн.

Теперь этим случаем занимается комиссия по ценным бумагам и биржам США. При этом источники издания считают, что сделка в конечном итоге останется действительной.