Новосибирск, 12 мая, 2022, 06:48 — ИА Регнум. В Новосибирской области с 12 по 15 мая сохранится высокая пожароопасность (четвёртого класса). Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.

Cameron Strandberg Пожар

«В 15 районах чрезвычайная пожароопасность (пятого класса)», — говорится в прогнозе.

В Новосибирске сегодня, 12 мая, в первой половине дня будет без осадков, ветер юго-восточный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с, температура воздуха +13… +15 °C.