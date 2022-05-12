Абакан, 12 мая, 2022, 06:47 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии выявлено шесть носителей коронавируса, выздоровели 29 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 мая в республиканском правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Три новых случая COVID-19 подтверждено в Абакане, по одному — в Алтайском, Усть-Абаканском районах и в Черногорске.

С начала 2022 года коронавирус выявлен у 33 791 жителя Хакасии. Амбулаторно лечатся 66 (-8) пациентов, в стационаре — 55 (-9). К ИВЛ подключен один человек.

Летальных случаев за сутки не зарегистрировано.

Напомним, 11 мая в Хакасии выявили восемь носителей коронавируса, выздоровели восемь человек.