Кемерово, , 06:40 — REGNUM В Кемеровской области подписали контракт стоимостью 1 035 338 792,5 рубля на строительство футбольного манежа в Новокузнецке. Начальная цена тендера составляла 1,04 млрд рублей, но в ходе торгов снизилась. Построить объект на улице Тореза должны до 1 мая 2024 года, передаёт ИА REGNUM.

Футбол macblack

Исполнителем ГАУ «Региональный центр спортивных сооружений Кузбасса» выбрало ООО «СДС-Строй», которое учреждено в 2006 году. Подрядчик ранее уже был исполнителем более 40 госконтрактов.

Напомним, работы оплачиваются из средств профильной спортивной госпрограммы. По контракту предусмотрен аванс в размере 1%.

Манеж будет принимать на своей территории соревнования регионального уровня. Он включает в себя поле размером 50×70 метров с трибунами на 400 зрителей, медкабинет, а также иные помещения.