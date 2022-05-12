В Хабаровском крае отключили тепло в первых четырех муниципалитетах
Хабаровск, 12 мая, 2022, 06:54 — ИА Регнум. В Хабаровском крае четыре муниципалитета завершили отопительный сезон — Бикинский, Хабаровский, имени Лазо, а также столица региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.
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Всего приостановлена работа 153 котельных.
Отопительный сезон в южных районах края завершается в первой декаде мая, в центральных — в середине месяца, а в северных может продлиться до второй декады июня из-за устоявшихся низких температур.
В ближайшее время планируется завершить отопительный сезон в Комсомольске-на-Амуре, Амурском, Вяземском, Нанайском муниципальных районах.
Котельные в северных и части центральных районов края продолжают работать.
Как сообщало ИА REGNUM, в Новокузнецке 13 мая завершится отопительный сезон 2021–2022 годов.