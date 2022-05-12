Кемерово, 12 мая, 2022, 06:34 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 12 мая, на лечении из-за коронавируса находятся 1184 человека. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 80 новых носителей коронавируса. За это же время 83 человека выписаны с выздоровлением.

Всего в регионе зарегистрировано 162 818 случаев заражения коронавируса, 159 298 человек выписаны с выздоровлением, 2336 пациентов скончались.