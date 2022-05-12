Благовещенск, 12 мая 2022, 06:31 — REGNUM В Амурской области ледоход повредил две опоры моста через реку Селемджа, в результате чего движение по нему запретили, а в Селемджинском районе ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
В настоящее время на месте повреждения ведутся восстановительные работы.
Как сообщало ИА REGNUM, возле посёлка Ворогово в Туруханском районе Красноярского края произошёл затор при прохождении ледохода на реке Енисей.
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