Благовещенск, , 06:31 — REGNUM В Амурской области ледоход повредил две опоры моста через реку Селемджа, в результате чего движение по нему запретили, а в Селемджинском районе ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Ледоход на реке t. me/v_n_telegin

пресс-служба УМВД России по Амурской области «Госавтоинспекция Амурской области информирует, что в связи с повреждением моста через реку Селемджа постановлением врио начальника отделения ГИБДД МО МВД России «Мазановский» введён запрет для движения на восьмом километре автодороги пгт Экимчан — поселок Златоустовск».

В настоящее время на месте повреждения ведутся восстановительные работы.

Как сообщало ИА REGNUM, возле посёлка Ворогово в Туруханском районе Красноярского края произошёл затор при прохождении ледохода на реке Енисей.

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