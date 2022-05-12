Южно-Сахалинск, , 06:31 — REGNUM Бывший губернатор Сахалина Александр Хорошавин, осужденный за коррупционные преступления, и его адвокат подготовили апелляционную жалобу на приговор суда, оглашение которого завершилось 28 апреля, об этом защитник Евгений Балабас рассказал astv.ru.

Александр Хорошавин Premier.gov.ru

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Сама жалоба в апелляционный суд ещё не подана — составлена её предварительная версия.

«Насколько несправедливый приговор — не берусь комментировать. Но мы рассчитывали, что доводы защиты учтут. Апелляционная жалоба предварительная, в ближайшее время будет доработана», — отметил Балабас.

Как сообщало ИА REGNUM, В Южно-Сахалинске четыре дня оглашали приговор по второму уголовному делу бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина. Он обвинялся в получение взяток и приготовлению к получению взяток в период выборов в городскую думу Южно-Сахалинска пятого созыва в 2014 году. Суд приговорил Хорошавина к 15 годам в колонии строгого режима и 500 млн штрафа. Ранее за создание преступной группы, взятки, прочие коррупционные преступления его приговорили к 13 годам лишения свободы.