Цхинвал, , 16:02 — REGNUM Окружение президента Южной Осетии Анатолия Бибилова было тесно связано с западными антироссийскими структурами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 мая заявил политолог Аслан Рубаев.

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«Люди из ближайшего окружения Бибилова открыто говорили там, внутри республики, и гордились тем, что они связаны с мормонами и прочими иностранными агентствами. Они хвастались тем, что они — люди Джорджа Сороса. Я не понимаю, как этого человека можно было держать у руля Южной Осетии? Это был волк в овечьей шкуре. Это просто верх недальновидной политики Москвы», — сказал эксперт.

Напомним, что Анатолий Бибилов проиграл второй тур выборов президента РЮО Алану Гаглоеву.