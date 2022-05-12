Цхинвал, 12 мая 2022, 16:02 — REGNUM Окружение президента Южной Осетии Анатолия Бибилова было тесно связано с западными антироссийскими структурами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 мая заявил политолог Аслан Рубаев.
«Люди из ближайшего окружения Бибилова открыто говорили там, внутри республики, и гордились тем, что они связаны с мормонами и прочими иностранными агентствами. Они хвастались тем, что они — люди Джорджа Сороса. Я не понимаю, как этого человека можно было держать у руля Южной Осетии? Это был волк в овечьей шкуре. Это просто верх недальновидной политики Москвы», — сказал эксперт.
Напомним, что Анатолий Бибилов проиграл второй тур выборов президента РЮО Алану Гаглоеву.