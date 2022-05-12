Владивосток, 12 мая, 2022, 06:37 — ИА Регнум. В медучреждения Приморья с начала года трудоустроились более десяти специалистов из других регионов России. Врачи разных профилей и средний медперсонал из Хабаровского края, Камчатки, Забайкалья, Мурманской и Иркутской областей, ЕАО, Ханты-Мансийского автономного округа, Тувы нашли новое место работы в крае. Есть вакансии и для вынужденных переселенцев из Донбасса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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«В этом году мы начали работать с кадровым агентством, которое занимается привлечением врачей в Приморье из других регионов России. У нас действительно реализуются уникальные меры финансовой соцподдержки, программа арендного жилья, ремонтируются и оснащаются больницы и поликлиники, обеспечивая комфортные условия труда. Это привлекательные условия для специалистов из других регионов», — сказала зампредседателя правительства Приморья Анастасия Худченко.

Врач УЗИ-диагностики сердца из Мурманской области в мае пополнил штат Лесозаводской центральной горбольницы, а в Дальнереченскую больницу приняли акушера-гинеколога из Хабаровского края. Штат Владивостокской поликлиники №1 увеличился сразу пятью приезжими: участковый терапевт, три медсестры и фельдшер. В Пожарской центральной райбольнице работает участковый врач педиатр из Сургута. Из Тувы в краевой противотуберкулезный диспансер приехал врач-фтизиатр. Врач-эпидемиолог из Читы устроился в Уссурийскую дезинфекционную станцию. А Красноармейская центральная райбольница приняла в штат анестезиолога-реаниматолога из Хабаровска.

Трудоустраиваются и специалисты других стран — в Михайловскую центральную райбольницу приняли врача-инфекциониста из Таджикистана. А Приморское краевое патолого-анатомическое бюро в мае ожидает специалиста из Донбасса, который в числе вынужденных переселенцев прибыл в Находку в конце апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, в Республике Крым готовы трудоустроить вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской Народных Республик, а также с Украины.