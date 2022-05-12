Чунцин, Китай, , 06:27 — REGNUM Более 40 человек пострадали в результате возгорания пассажирского самолёта авиакомпании Tibet Airlines в международном аэропорту «Цзянбэй» в городе центрального подчинения Чунцин на юго-западе Китая. Об этом 12 мая сообщает South China Morning Post.

Самолёт авиакомпании Tibet Airlines byeangel

ЧП произошло около 08:00 (03:00 мск) на взлётно-посадочной полосе аэропорта, при заходе самолёта на взлёт. Авиалайнер собирался вылететь в Ньингчи в Тибете. Уточняется, что возгорание началось с левой стороны носа самолёта.

На борту самолёта находилось 113 пассажиров и девять человек экипажа. Благодаря оперативным действиям наземных экстренных служб, все люди были эвакуированы, возгорание удалось ликвидировать. В результате происшествия пострадали более 40 человек, все они госпитализированы. Информация о состоянии пострадавших уточняется.

Работа аэропорта была возобновлена в 10:30 (05:30 мск). В авиакомпании заявили, что по факту аварии ведется расследование. Загоревшийся Airbus A319-100 находился в эксплуатации авиакомпании 9,5 лет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возгорании самолёта с 122 людьми на борту в аэропорту на юго-западе Китая.

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