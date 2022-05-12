Буэнос-Айрес, , 06:20 — REGNUM Президент Аргентины Альберто Фернандес призвал пригласить организаторов саммита Америк все страны Латинской Америки, включая Венесуэлу, Кубу и Никарагуа. Об этом аргентинский лидер заявил 11 мая в интервью телеканалу Deutsche Welle (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

Альберто Фернандес Todo Noticias

Глава республики отметил, что планирует лично посетить мероприятие, которое пройдет в июне 2022 года в Лос-Анджелесе (США).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник американского госсекретаря по делам Западного полушария Брайан Николс заявил, что Куба, Венесуэла и Никарагуа, скорее всего, не будут приглашены на Саммит Америк.

11 мая Reuters распространило информацию о том, что президенты Мексики и Бразилии Андрес Мануэль Лопес Обрадор и Жаир Болсонару могут отказаться от участия в Саммите Америк в 2022 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Кубы не согласен с исключением страны из саммита Америк