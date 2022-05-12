Буэнос-Айрес, 12 мая, 2022, 06:20 — ИА Регнум. Президент Аргентины Альберто Фернандес призвал пригласить организаторов саммита Америк все страны Латинской Америки, включая Венесуэлу, Кубу и Никарагуа. Об этом аргентинский лидер заявил 11 мая в интервью телеканалу Deutsche Welle (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

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Глава республики отметил, что планирует лично посетить мероприятие, которое пройдет в июне 2022 года в Лос-Анджелесе (США).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник американского госсекретаря по делам Западного полушария Брайан Николс заявил, что Куба, Венесуэла и Никарагуа, скорее всего, не будут приглашены на Саммит Америк.

11 мая Reuters распространило информацию о том, что президенты Мексики и Бразилии Андрес Мануэль Лопес Обрадор и Жаир Болсонару могут отказаться от участия в Саммите Америк в 2022 году.