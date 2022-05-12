Петропавловск-Камчатский, 12 мая, 2022, 06:16 — ИА Регнум. На Камчатке в школах уже на этой неделе начнутся последние звонки, которые завершатся 20 мая. Перед проведением торжественных мероприятий педагогов, выпускников и родителей в учебных заведениях крупных городов края протестируют на COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Экспресс-тестирование на коронавирусную инфекцию пройдут участники последних звонков в Петропавловске-Камчатском, Елизово и Мильково.

«Тесты есть в необходимом количестве. Сейчас прорабатывается вопрос организации их проведения», — пояснила заместитель председателя правительства Камчатки Александра Лебедева.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюмени изменили дату проведения «Последнего звонка» в школах.