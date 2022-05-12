Порт-Морсби, 12 мая, 2022, 06:15 — ИА Регнум. В результате автокатастрофы, произошедшей на восточном побережье Папуа — Новой Гвинеи в провинции Моробе, погиб заместитель премьер-министра Сэм Бэйзил. Об этом 12 мая сообщает местная медиакомпания PNG Today.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Трагедия произошла 11 мая, в 23:30 по местному времени (16:30 мск), вблизи города Булоло, находящегося в 250 километрах к северу от столицы Порт-Морсби. По версии полиции, двигавшийся на высокой скорости автомобиль вице-премьера столкнулся с другой машиной. Бэйзил в результате столкновения получил тяжёлые травмы, был доставлен в городскую больницу Булоло, где, не приходя в сознание, скончался.

В результате ДТП с машиной вице-премьера также погиб сотрудник полиции и пострадали ещё три человека — сотрудники службы охраны и представитель местных СМИ. Об их состоянии не сообщается.

По информации PNG Today Бэйзил должен был в рамках своей предвыборной кампании выступить в провинции Моробе перед избирателями.

Как сообщало ИА REGNUM, не менее четырёх человек пострадали при столкновении двух автомобилей в Приморском крае.