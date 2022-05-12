Нижний Тагил, Свердловская область, , 06:13 — REGNUM Преподавательница музыкальной школы №2 Нижнего Тагила Свердловской области лишилась 400 тысяч рублей, поверив мошенникам. Женщина посчитала, что её сестра попала в ДТП, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Телефонный мошенник

Свердловчанка обратилась в полицию по факту мошенничества. Женщина сообщила, что ей позвонил неизвестный и представился оперативником. Мужчина рассказал, что её сестра стала виновницей аварии, в которой пострадал человек. После этого звонивший передал трубку якобы родственнице женщины. Та убедила потерпевшую в том, что является её родственницей и действительно попала в ДТП.

Злоумышленник сообщил, что женщина должна передать ему некую сумму, иначе её сестру отдадут под суд. Свердловчанка согласилась с условиями мошенников. Через 20 минут после телефонного разговора к ней приехал молодой человек. Женщина передала ему 400 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.