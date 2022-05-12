Чунцин, Китай, 12 мая, 2022, 06:09 — ИА Регнум. Пассажирский самолёт авиакомпании Tibet Airlines выехал за пределы взлётно-посадочной полосы (ВПП) и загорелся в международном аэропорту «Цзянбэй» в городе Чунцин на юго-западе Китая. Об этом 12 мая сообщает агентство «Синьхуа».

Цитата из кф «Homo Faber». реж. Фолькер Шлёндорф. 1991. Франция, Германия, Греция, Великобритания Крушение

ЧП произошло около 08:00 (03:00 мск). Авиалайнер со 122 людьми на борту по неустановленной причине выехал за пределы ВПП во время захода на взлёт и загорелся. Все пассажиры были оперативно эвакуированы.

Сведения о возможных погибших не поступали. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало о авиакатастрофе в Камеруне, потерпел крушение самолёт с 11 людьми на борту. В настоящее время устанавливается, возможно ли спасти людей.