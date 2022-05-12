Токио, , 06:09 — REGNUM Япония продолжит диалог с Евросоюзом по вопросу введения санкций против России, заявил японский премьер-министр Фумио Кисида в ходе встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщает агентство Kyodo.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

В своем выступлении глава японского правительства осудил Россию за проведение специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. В связи с этим, отметил Кисида, Япония продолжит взаимодействие с ЕС по вопросу усиления давления на Россию через экономические санкции. Также он пообещал оказать помощь киевскому режиму.

«Мы бы также хотели усилить сотрудничество между Японией и ЕС, которые разделяют базовые принципы, с целью реализации «свободного и открытого индо-тихоокеанского» региона», — добавил Кисида.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Японии расширили санкционные списки, введенные против российских физических и юридических лиц. В новый список вошли более 140 человек и более 70 компаний из России.