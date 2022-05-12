ЗАТО Фокино, Приморский край, , 06:18 — REGNUM В поселке Дунай ЗАТО Фокино обнаружено тело 55-летнего мужчины с признаками насильственной смерти в виде колото-резанного ранения в области бедра. Возбуждено уголовное дело — убийство, умышленное причинение смерти человеку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СК РФ по Приморью.

Нож в руках преступника publicdomainpictures.net

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По подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый 30-летниий пасынок погибшего.

Он признался, что ударил ножом отчима во время ссоры в ходе распития спиртных напитков. Причиной конфликта стали оскорбления со стороны потерпевшего в адрес бывшей супруги — матери фигуранта.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в тюменском городе Тобольске местный житель обвиняется в убийстве своего приятеля из-за кошки.