Екатеринбург, , 06:11 — REGNUM На территории Свердловской области зафиксировано 4597 пострадавших от укусов клещей. Из них 1065 — дети, сообщили журналистам в Управлении Роспотребнадзора по региону.

Клещ

Случаи укусов клещей выявлены в 60 муниципалитетах Среднего Урала. Наибольшее количество пострадавших зафиксировали в Слободо-Туринском районе, Пышминском и Талицком городских округах. В столице Урала клещи покусали 1978 человек. В том числе 326 детей.

С начала сезона у 5 человек диагностировали клещевой энцефалит. Граждан госпитализировали. Отметим, средний показатель пострадавших от укусов клещей в 2,1 раза ниже аналогичного в 2021 году.