Невьянск, Свердловская область, , 06:04 — REGNUM В Невьянске Свердловской области местная жительница пойдёт под суд за убийство своего мужа. Об этом сообщает старший помощник руководителя областного Следственного комитета Александр Шульга.

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По данным следствия, в начале февраля пьяная 42-летняя гражданка нанесла по голове мужчины несколько ударов металлическим остро-рубящим предметом, а затем проводила его до дома и ушла к соседям. Наутро женщина вернулась, увидела бездыханное тело и заявила полиции и СКР, что её супруг якобы пришёл домой с такими травмами. Но затем она призналась в совершении преступления.

Глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых пояснил в свою очередь, что мужчина не хотел пускать женщину в жилище, потому что она долгое время не появлялась дома. Это и стало поводом для конфликта, переросшего в убийство.