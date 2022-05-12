Екатеринбург, , 06:05 — REGNUM На сайте администрации Екатеринбурга завершилось народное голосование за лучший вариант логотипа к 300-летию города. Следующим этапом станет работа конкурсной комиссии, сообщили журналистам в мэрии.

Екатеринбург Иван Шилов © ИА REGNUM

В голосовании приняли участие 7700 екатеринбуржцев. Победителем стала творческая работа под номером два. За неё свой голос отдали 2977 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, автор работы-победителя получит 300 тысяч рублей. Каждый из представленных эскизов должен содержать цифры «300» и название города.