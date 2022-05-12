Михайловский район, Приморский край, , 06:03 — REGNUM В Михайловском районе возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего мужчины, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности своему сыну, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 мая в пресс-службе СУ СК РФ по Приморскому краю.

Детская кроватка

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Установлено, что 9 мая фигурант при проведении работ на приусадебном участке, управляя экскаватором, наехал техникой на своего сына 2018 года рождения. Ребёнок неожиданно пропал из поля зрения, катаясь на детской машинке. Оказалось малыш заехал за экскаватор, а в этот момент отец начал движение.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области на трассе Екатеринбург — Тюмень грузовик «Вольво» с полуприцепом задавил водителя автомобиля «МАЗ», который находился на обочине и менял колесо.