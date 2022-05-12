Пхеньян, 12 мая, 2022, 05:56 — ИА Регнум. Локдаун во всех городах и регионах Северной Кореи распорядился ввести лидер страны Ким Чен Ын после выявления первого случая заражения коронавирусом. Об этом 12 мая сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Лидер КНДР назвал выявление коронавируса на территории страны «крупным чрезвычайным происшествием» и указал на необходимость пресечь распространение инфекции путём тщательной блокировки во всех городах и районах Северной Кореи.

Кроме того, Ким Чен Ын приказал организовать производственную и хозяйственную деятельность таким образом, чтобы каждое жилое помещение и каждое предприятие было изолировано.

Северокорейский лидер поставил перед властями задачу устранить вирус «в кратчайшие сроки». На экстренном заседании политбюро ЦК Трудовой партии Кореи была признана необходимость безотлагательно перевести национальную систему здравоохранения в режим «максимального чрезвычайного карантина».

Ранее ИА REGNUM сообщало о первом с начала пандемии случае коронавируса, подтверждённом на территории Северной Кореи.