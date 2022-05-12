Москва, 12 мая, 2022, 05:52 — ИА Регнум. В четверг, 12 мая, в Москве будет облачно с прояснениями, во второй половине дня дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, температура воздуха +17… +19 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дождь

В ночь на 13 мая в Москве облачно, дождь, местами гроза. Температура воздуха +9… +11 °C.

Ветер юго-западный, западный 6−11 м/с, на порывах до 17−18 м/с. Атмосферное давление 739 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +15… +20 °C днём. Ночью — +6… +11 °C.

В пятницу, 13 мая, днём в столице ожидается +15… +17 °C, по области +14… +16 °C, облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ночью в регионе ожидается +5… +10 °C, преимущественно без осадков.

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