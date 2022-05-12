Анадырь, 12 мая, 2022, 05:55 — ИА Регнум. На Чукотке коренные жители смогут за путину-2022 выловить около 906 тонн лососей — в округе комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб утвердила объёмы для традиционного рыболовства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Василий Данилов Горбуша

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По итогам на традиционный промысел утверждено 905,95 тонн лососей, из них: 252,03 тонн горбуши, 464,42 тонн кеты и 189,5 тонн нерки.

«Этот год — негорбушевый, а уровень возможного вылова кеты оказался наименьшим за последние семь лет. Поэтому комиссия приняла решение определить для одного лица из числа КМНС в Анадырском и Чукотском районах, городских округах Анадырь, Эгвекинот и Провиденском по 50 кг горбуши на человека, 100 кг кеты и 50 кг нерки. В Билибинском районе и Певек — по 15 кг горбуши и 14,7 кг кеты», — пояснили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Чукотки.

Общий возможный объём вылова тихоокеанских лососей в этом году для всех видов промысла составил 3648 тонн, в том числе 632 тонны горбуши, 2503 тонны кеты и 513 тонн нерки.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Чукотки, члены территориально-соседских общин, общественных организаций, промысловики, учёные, представители ассоциации коренных малочисленных народов, власти и силовых ведомств обсудили вопросы традиционного рыболовства в округе.