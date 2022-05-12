Сеул, 12 мая, 2022, 05:41 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 35 906 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По его данным, лишь 12 зараженных прибыли в республику из-за границы, остальные случаи связаны с распространением инфекции внутри страны. Отмечается, что сутками ранее в республике выявили более 43 тыс. инфицированных. Центр указывает, что общая заболеваемость коронавирусной инфекцией на южнокорейской территории продолжает снижаться.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло17 694 677. Также за минувшие сутки в стране скончались 63 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 23 554 человека.