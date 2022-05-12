Вашингтон, , 05:40 — REGNUM Коронавирусная инфекция выявлена у президента Всемирного банка 66-летнего Дэвида Малпасса, который сдал положительный тест на SARS-CoV-2. Об этом 11 мая сообщило агентство Reuters со ссылкой на служебное письмо главы финансового учреждения.

Дэвид Малпасс Franz Mahr

Отмечается, что он испытывает легкие симптомы заболевания и продолжает трудовую деятельность дистанционно.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая стало известно, что госсекретарь Энтони Блинкен заразился коронавирусом.

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