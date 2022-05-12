Глава Всемирного банка заболел COVID-19
Вашингтон, 12 мая, 2022, 05:40 — ИА Регнум. Коронавирусная инфекция выявлена у президента Всемирного банка 66-летнего Дэвида Малпасса, который сдал положительный тест на SARS-CoV-2. Об этом 11 мая сообщило агентство Reuters со ссылкой на служебное письмо главы финансового учреждения.
Franz Mahr
Дэвид Малпасс
Отмечается, что он испытывает легкие симптомы заболевания и продолжает трудовую деятельность дистанционно.
Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая стало известно, что госсекретарь Энтони Блинкен заразился коронавирусом.
Читайте также: У главы Госдепа США диагностировали COVID-19