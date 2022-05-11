Миасс, Челябинская область, 11 мая, 2022, 21:42 — ИА Регнум. В Миассе Челябинской области суд избрал меру пресечения владельцу автобуса, который ранее опрокинулся с фанатами «Спартака» в кювет. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Joe Gratz Суд

По решению суда гражданин арестован на два месяца. В СИЗО он пробудет до 10 июля. Следователи считают, что бизнесмен не обеспечил соблюдения водителем требований, регламентирующих перевозку организованной группы людей.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла вечером 7 мая в районе Миасса. Автобус с болельщиками ехал из Екатеринбурга в Златоуст. Один человек погиб.