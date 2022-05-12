Северо-Курильск, Сахалинская область, , 05:36 — REGNUM На курильском острове Матуа прошли учения береговых ракетных комплексов (БРК) «Бастион» Тихоокеанского флота (ТОФ) по отражению нападения кораблей условного противника. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба ТОФ.

Остров Матуа Министерство обороны Российской Федерации

пресс-служба ТОФ «В ходе тренировки расчёты отработали выход на позиции, проведение алгоритма обнаружения и условного уничтожения «вражеских» надводных целей с выполнением электронных (условных) пусков ракет, а также оперативную смену позиционного района».

Отмечается, что особое внимание уделялось скрытному перемещению пусковых установок по территории острова и их маскировке. «Свою часть тренировок по прикрытию воздушного пространства от средств воздушной разведки условного противника» выполнили штатные средства противовоздушной обороны.

Напомним, дивизион БРК «Бастион» был доставлен в островную зону большими десантными кораблями Приморской флотилии разнородных сил ТОФ. К несению круглосуточного дежурства по контролю за прилегающей морской акваторией и проливными зонами ракетчики приступили 1 декабря 2021 года.

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