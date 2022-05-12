Михайловский район, Приморский край, 12 мая, 2022, 05:36 — ИА Регнум. Не менее четырех человек пострадали при столкновении двух автомобилей в Приморском крае, сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Сообщается, что в селе Михайловка столкнулись УАЗ и Mercedes-Benz. По предварительным данным, водитель иномарки выехал на встречную полосу и врезался в отечественный автомобиль. В результате аварии пострадали четыре человека. Отмечается, что в отношении водителя иномарки заведено административное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая два автомобиля столкнулись в Усть-Донецком районе Ростовской области. В результате аварии погиб один человек, еще четверо получили травмы различной степени тяжести.