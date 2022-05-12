Омск, , 05:31 — REGNUM В ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины погибли ещё четверо военнослужащих из Омской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Цветы Марина Каширская © ИА REGNUM

Власти региона выразили соболезнования родным и близким лейтенанта Глеба Смаженного, старшего лейтенанта Дмитрия Фролова, старшего сержанта Якова Диля, сержанта Марата Дюсекеева.

«Интересы Родины и чувство долга для них, как для истинных патриотов своей страны, были превыше всего. Светлая память!» — подчеркнул губернатор Омской области Александр Бурков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о гибели в ходе спецоперации ещё четверых военнослужащих из Омской области.

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