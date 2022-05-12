Анкара, , 05:31 — REGNUM Вопросы поставок российского газа и энергозависимости от России вызывали раскол среди европейских стран, написал турецкий экономист Эрдал Карагель 11 мая в статье для издания для Yeni Safak.

Евросоюз Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Эксперт напомнил, что зависимость Евросоюза от голубого топлива из РФ составляет около 40%, а часть европейских государств, таких как Северная Македония, Босния и Герцеговина или Молдавия, полностью зависят от этого источника. Карагель отметил, что требование России производить оплату за газ в рублях привело к появлению двух противоположенных позиций и затягиванию окончательного решения по механизму платежей.

Экономист также добавил, что европейские страны не смогут отказаться от российского газа в короткие сроки.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что ЕС не установил четкие правила по вопросу о возможности стран объединения платить России за газ в рублях, поэтому этой теме «нет никакой ясности».

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