Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 12 мая 2022, 05:17 — REGNUM В Комсомольске-на-Амуре спасатели ведут поиск упавшего в горную реку Силинка 16-летнего подростка. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
В течение 11 мая работающая на месте происшествия группа специалистов поисково-спасательного отряда обследовала порядка шести километров берега с обеих сторон реки. В настоящее время поиски продолжаются.
Спасатели вновь напоминают родителям о необходимости провести беседы с детьми о соблюдении правил безопасности на воде и вблизи водоёмов.
Как сообщало ИА REGNUM, в столице Бурятии Улан-Удэ правоохранители объявили в розыск 8-летнего ребёнка.
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