Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 12 мая, 2022, 05:17 — ИА Регнум. В Комсомольске-на-Амуре спасатели ведут поиск упавшего в горную реку Силинка 16-летнего подростка. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Горная река

пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю «По предварительным данным, ребёнок 2006 года рождения вместе с другими ребятами гулял по парку. Запачкав обувь, решил помыть ботинки и подошёл к берегу реки. Не удержавшись, подросток упал в воду, сильным течением его подхватило и унесло».

В течение 11 мая работающая на месте происшествия группа специалистов поисково-спасательного отряда обследовала порядка шести километров берега с обеих сторон реки. В настоящее время поиски продолжаются.

заместитель начальника поисково-спасательного отряда по поисково-спасательным работам краевого ГУ МЧС России Николай Гуртовой «Река горная, поэтому поиски затрудняются тем, что большой уровень воды, видимость почти нулевая, бурное течение. Обследовать дно с помощью водолазного снаряжения в таких условиях невозможно. Проводим осмотр береговой черты».

Спасатели вновь напоминают родителям о необходимости провести беседы с детьми о соблюдении правил безопасности на воде и вблизи водоёмов.

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