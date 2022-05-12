Брюссель, 12 мая, 2022, 05:09 — ИА Регнум. Заявки на вступление в Североатлантический альянс в ближайшее время подадут Финляндия и Швеция. Об этом 12 мая сообщает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

По данным агентства, полученным от пожелавших остаться анонимными чиновников и дипломатов высокого ранга, Финляндия и Швеция подадут заявки на вступление в военный альянс и им быстро одобрят членство.

Как утверждает источник агентства, ратификация членства обеих стран в НАТО займёт год, за это время альянс рассчитывает усилить своё присутствие в Северной Европе и планирует нарастить количество военных учений.

Один из представителей НАТО пояснил, что точных сроков одобрения заявок на вступление Финляндии и Швеции в альянс, в случае если они будут поданы, пока назвать нельзя. Ожидается, что они будут одобрены на саммите НАТО, который состоится в Мадриде 28–30 июня текущего года либо раньше.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент и премьер-министр Финляндии 12 мая объявят позицию руководства страны по НАТО.