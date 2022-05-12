Шанхай, Китай, 12 мая, 2022, 04:56 — ИА Регнум. В период с 1 по 10 мая в международном аэропорту Шанхая Пудун было обработано в общей сложности 43 000 тонн импортных и экспортных грузов, что на 59,3% больше, чем за аналогичный период апреля, сообщает 11 мая агентство Синьуха.

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Цифры показывают, что аэропорт Пудун, крупный мировой авиационный узел, постепенно восстанавливает жизнеспособность с тех пор, как в Шанхае с конца марта были приняты жесткие меры контроля для сдерживания последнего вспышки COVID-19.

Таможня в аэропорту сделала весь процесс декларирования безбумажным и предлагает индивидуальные планы оформления для предприятий в ключевых отраслях, таких как интегральные схемы, биомедицина и автомобили.