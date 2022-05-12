Хух-Хото, Китай, , 04:54 — REGNUM Автономный район Внутренняя Монголия на севере Китая включил в свой список охраны ряд объектов нематериального культурного наследия вдоль бассейна реки Хуанхэ и Великой Китайской стены, сообщает 11 мая агентство Синьхуа.

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Это было сделано с целью уделить особое внимание защите традиционных культур, отражающих историю обменов и интеграции между этническими группами.

С древних времен Внутренняя Монголия была местом, где собирались многие этнические группы. Бассейн реки Хуанхэ и Великая Китайская стена стали свидетелями богатых художественных форм многоэтнической интеграции.

По данным регионального правительства, в новый список вошли оперы, спектакли, народные культуры, а также технологии виноделия и ковроткачества.