Пекин, , 04:52 — REGNUM Согласно пресс-релизу Китайской академии наук (CAS), небольшая китайская система телескопов, установленная в Антарктиде, начала работу для наблюдения экзопланет или планет, похожих на Землю, сообщает 11 мая агентство Синьхуа.

В Антарктиде Oceanbook.at

Установка, состоящая из четырех оптических телескопов и одного телескопа ближнего инфракрасного диапазона, была установлена на китайской станции Чжуншань во время 38-й антарктической научной экспедиции страны. Два китайских полярных ледокола «Сюэлун» и «Сюэлун-2» отправились в экспедицию из Шанхая в ноябре прошлого года и вернулись в апреле.

Массив телескопов установлен на экваториальном креплении, а апертура четырех телескопов в оптическом диапазоне составляет 150 мм, а в ближнем инфракрасном диапазоне — 200 мм, согласно CAS.

Считается, что Антарктида является выгодным местом для астрономических исследований. Китай уже установил на антарктическом континенте два антарктических обзорных телескопа AST3-1 и ATS 3-2.