Петропавловск-Камчатский, 12 мая, 2022, 04:52 — ИА Регнум. На Камчатке из-за улучшения эпидобстановки власти готовы отменить режим повышенной готовности, который был введён в связи с пандемией коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

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Губернатор региона Владимир Солодов призвал население не забывать о мерах профилактики COVID-19, главной из которых является вакцинация.

«Мы видим, что ситуация с коронавирусом имеет тенденцию к улучшению. В этой связи считаю целесообразным проработать вопрос снятия режима повышенной готовности. Нам необходимо обсудить, каким образом мы можем в соответствии со сложившейся ситуацией внести изменения в нормативное регулирование. При этом хочу акцентировать крайне важную составляющую, связанную с ревакцинацией, поскольку эпидемиологическое благополучие зависит именно от этого. Низкий уровень заболеваемости не должен вводить нас в успокоение. Ревакцинация против коронавируса очень важна», — сказал Солодов.

По данным оперативного штаба Камчатки, за последние сутки в крае заражение коронавирусом лабораторно подтвердилось у 14 человек, за всё время — у 39 724 жителей. Были выписаны в связи с полным выздоровлением 17 пациентов. Поступили в стационары с диагнозом COVID-19 три человека. Из 105 коек, развёрнутых в ковидных госпиталях, свободными остаются 49.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории КНДР выявили первый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом 12 мая сообщает агентство Yonhap.