Чанша, Китай, , 04:49 — REGNUM Объем торговли провинции Хунань в центральном Китае со странами АСЕАН за первые четыре месяца 2022 года составил 33,1 млрд юаней (около $4,9 млрд), что на 37,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает 11 мая агентство Синьхуа.

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С января по апрель объем импорта и экспорта провинции составил около 165,7 млрд юаней, увеличившись на 2,2% в годовом исчислении. Почти 80% внешней торговли Китая приходится на долю частного сектора. Из общего объема экспорт вырос на 3,5% в годовом исчислении до 111,6 млрд юаней, в то время как импорт потерял 0,2% до 54,1 млрд юаней, сообщила таможня Чанши.

В течение этого периода АСЕАН оставалась крупнейшим торговым партнером Китая, на долю которого приходилось более трети от общего объема внешней торговли провинции. Среди экспортных товаров трудоемкая продукция провинции Хунань пользовалась относительно быстрым ростом, в то время как высокотехнологичная продукция была основным импортом провинции.