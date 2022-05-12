Шанхай, Китай, 12 мая, 2022, 04:47 — ИА Регнум. Пропускная способность порта Шанхая в апреле превысила 3,08 млн единиц 20-футового эквивалента (TEU) грузов, восстановившись до 82,4% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, сообщил представитель транспортной службы порта, передает 11 мая агентство Синьхуа.

Alex Needham Порт Шанхая

По словам сотрудника Министерства транспорта Ли Гопина, за первые четыре месяца порт обработал 15,35 млн TEU, что на 1,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ли добавил, что в этом месяце пропускная способность порта продолжает восстанавливаться.

Благодаря тому, что в 2021 году объем контейнерных перевозок превысит 47 млн TEU, порт Шанхая уже 12 лет подряд считается самым загруженным портом в мире.