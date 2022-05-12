Анкара, 12 мая, 2022, 04:44 — ИА Регнум. все 100% франшизы McDonald’s приобрела компания катарского инвестора Камаля Салеха аль-Мана в Турции у местного холдинга Anadolu Grubu. Об этом 12 мая сообщила газета Sabah.

Иван Шилов ИА REGNUM McDonald's

Стоимость сделки составила $54,5 млн, стороны ещё не провели финальный аудит, чтобы определить сумму текущей чистой задолженности турецкого владельца и точной стоимости всех имеющихся активов Anadolu Restoran, связанных с франшизой McDonald’s. окончательно сделка будет оформлена в первой половине текущего года.

На территории Турции работают более 250 ресторанов быстрого питания, относящихся к франшизе McDonald’s. Отмечается, что одна из компаний Салеха аль-Мана в Катаре является партнером местного владельца франшизы McDonald’s. Операционные права на сеть ресторанов владелец Anadolu Grubu рассчитывал продать другому холдингу из Турции, однако сделка несколько раз откладывалась и в итоге не состоялась.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s может возобновить свою деятельность в России под другим брендом.