Петропавловск-Камчатский, 12 мая, 2022, 04:44 — ИА Регнум. Вулкан Карымский, расположенный в Камчатском крае, выбросил столб пепла высотой до 6000 метров над уровнем моря, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

41.mchs.gov.ru Карымский вулкан

«12 мая из вулкана Карымского зафиксировали пепловый выброс на высоту до 6 000 метров», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что шлейф от выброса начал распространяться на северо-запад от исполина. На пути следования выброса находятся населенные пункты Мильково и Шаромы. Тем не менее специалисты предполагают, что пеплопада в населенных пунктах Камчатки не будет.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла высотой до 10 км над уровнем моря. Облако пепла после выброса ушло на северо-запад от вулкана. Пострадавших не было.