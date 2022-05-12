Тюмень, 12 мая, 2022, 04:44 — ИА Регнум. В Тюмени по делу о гибели двух несовершеннолетних задержан директор базы отдыха «Дельвер». Об этом сообщает портал 72.ru со ссылкой на адвоката потерпевших.

Департамент пожарной безопасности и гражданской защиты Оренбуржья Пруд

Трагедии произошли летом 2021 года. Сперва 16 июня в пруду Лесном во время купания утонул 15-летний подросток, потом через две недели там же утонула 17-летняя девушка.

Директора базы отдыха «Дельвер», который не обеспечил, по мнению родителей погибших детей, пляж должной охраной и спасателями, обвиняют по части 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерти двух человек»).

«Вновь начинается купальный сезон, и базы отдыха, владеющие пляжами в Тюмени, должны понимать, что ответственны за клиентов, которые платят им за доступ к водоемам», — цитирует издание адвоката потерпевших.