Пекин, , 04:41 — REGNUM Вступительный экзамен в национальные колледжи Китая на 2022 год, также известный как Гаокао, состоится 7 и 8 июня, сообщило Министерство образования КНР, передает агентство Синьхуа.

Китайские студенты

Министерство призвало приложить усилия для строгого осуществления мер по профилактике COVID-19 и совершенствования планов действий в чрезвычайных ситуациях на случай возможного возобновления COVID-19 в связи с предстоящим вступительным экзаменом в вузы.

В 2020 году национальный экзамен был проведен 7 и 8 июля после задержки на месяц из-за COVID-19, но в прошлом году он вернулся к привычному графику.

Муниципальное правительство Шанхая заявило, что вступительные экзамены в колледжи и старшие классы средних школ города будут отложены на месяц из-за вспышки COVID-19. Гаокао считается критически важным для социальной мобильности и национального отбора талантов в Китае. В 2021 году более 10 млн абитуриентов сдавали экзамен по всей стране.