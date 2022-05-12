Пекин, 12 мая, 2022, 04:35 — ИА Регнум. Согласно данным, опубликованным компанией Bond Connect Co., Ltd., в апреле в рамках китайской программы Bond Connect наблюдались оживленные торги, сообщает агентство Синьхуа.

Советский плакат с призывом приобретать государственные облигации. 1950-е

Месячный объем торгов в рамках программы достиг 591,1 млрд юаней (около $89,1 млрд) при среднесуточном обороте в 31,1 млрд юаней. Согласно данным, в прошлом месяце в программе было зарегистрировано 6 506 торговых билетов. Основное внимание инвесторов было сосредоточено на китайских государственных облигациях и политических финансовых облигациях, на долю которых пришлось 51% и 32% месячного объема торгов соответственно.

Согласно данным, к концу апреля у Bond Connect было 3483 одобренных инвестора. Программа Bond Connect, запущенная в июле 2017 года, представляет собой схему взаимного доступа к рынкам, которая позволяет иностранным инвесторам инвестировать в межбанковский рынок облигаций материковой части Китая.