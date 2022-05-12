Якутск, , 04:40 — REGNUM В Хангаласском районе признан виновным 48-летний житель Якутска, обвиняемый в заведомо ложном сообщении об акте терроризма, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Якутии.

В суде Pixabay.com

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Установлено, что в ночь на 23 февраля ранее судимый мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в Покровске, из хулиганский побуждений, позвонил в дежурную часть Хангаласского отдела МВД России и сообщил заведомо ложную информацию о закладке взрывного устройства под зданием Хангаласской библиотеки.

Суд назначил ему наказание в виде трёх лет лишения свободы с испытательным сроком на один год.

Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, полицейские Югры установили личность подозреваемого в заведомо ложных сообщениях, которые в течение четырёх дней в декабре 2021 года парализовали работу объектов социальной инфраструктуры Нефтеюганска.