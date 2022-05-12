Якутск, 12 мая, 2022, 04:40 — ИА Регнум. В Хангаласском районе признан виновным 48-летний житель Якутска, обвиняемый в заведомо ложном сообщении об акте терроризма, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Якутии.

Pixabay.com В суде

Читайте также: В Свердловской области найден подозреваемый в «минировании» объектов Югры

Установлено, что в ночь на 23 февраля ранее судимый мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в Покровске из хулиганский побуждений позвонил в дежурную часть Хангаласского отдела МВД России и сообщил заведомо ложную информацию о закладке взрывного устройства под зданием Хангаласской библиотеки.

Суд назначил ему наказание в виде трёх лет лишения свободы с испытательным сроком на один год.

Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, полицейские Югры установили личность подозреваемого в заведомо ложных сообщениях, которые в течение четырёх дней в декабре 2021 года парализовали работу объектов социальной инфраструктуры Нефтеюганска.